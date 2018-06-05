Samsun Piazza AVM Haziran ayında çok renkli

Karadeniz’in en büyük alışveriş ve yaşam merkezi Samsun Piazza AVM, 8-12 Haziran tarihleri arasında, aynı gün içerisinde tek seferde 75TL’lik alışveriş yapan Piazza Club üyesi tüm ziyaretçilerinin çocuklarına Piazza Çocuk Kulübü kiti hediye ediyor. 3-6 yaş aralığındaki miniklere çanta, boya kalemi, boyama kitabı ve Piazza Minik dergi hediye eden Piazza, 7-12 yaş aralığındaki çocuklara da çanta, fosforlu kalem, boya kitabı ve Piazza Çocuk Dergi hediye ederek çocukların gelişimine katkıda bulunuyor.

Samsun Piazza AVM Haziran’da çocuklar atölyesi kapsamında çocukları gölge oyunuyla da tanıştırıyor. Çocuklar 2 Haziran Cumartesi günü, 19. yüzyıldan günümüze kültürümüzde önemli bir yere sahip olan, Ramazan dönemlerinin ve şenliklerin vazgeçilmezi, Bursa’da Ulucami’nin imalatında çalışan 2 işçinin esprili hikayelerini resmeden Hacivat ve Karagöz ile tanıştılar. 1. kattaki oyun alanında 15.30, 17.00 seanslarında Hacivat ve Karagöz kuklalarını tasarlayarak unutulmaz anlar yaşadılar.

3 ve 10 Haziran tarihlerinde, Samsun Piazza AVM Ramazan ayına özel semazen gösterisine de ev sahipliği yapıyor. 17.00 ve 18.00 saatleri arasında zemin katta gerçekleşecek olan gösteride ziyaretçiler kişinin kemale doğru manevi yolculuğunu temsil eden eşsiz bir performansa şahit oluyor.