Samsun Piri Reis MTAL’da mezuniyet coşkusu

Okulun spor salonunda gerçekleştirilen mezuniyet törenine İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Okul Müdürü Mustafa Şahin, Kadifekale Muhtarı Güven Akan, okul müdürleri, öğrenci velileri ve yakınları katıldı.

Şahin: “Piri Reis’in marka değeri yüksek”

Mezuniyet töreninin açış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mustafa Şahin, “Yaklaşık bin öğrencinin bulunduğu lisede bu yıl 195 öğrencinin mezun oluyor. Keplerini yeni umutlara fırlatacak olan öğrencilerimizin bu heyecanına ortak oluyoruz. 4 yıldır misafir ettiğimiz öğrencilerimizle vedalaşıyoruz. Piri Reis marka değeri yüksek bir okul. Tüm öğretmen arkadaşlarımızla özverili bir şekilde öğrencilerimizi geleceğe hazırladık, şimdiden öğrencilerimize yeni hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Akmeşe: “Bahtınız açık olsun”

Mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyen İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, “Bir ülkenin geleceğini eğitim belirler. Eğitim ve öğretim bir ülkenin geleceğini daha iyi olması için çok önemlidir. Sizler çok çalışıp büyük bir emek vererek bugün mezun oldunuz. Hayatınızda artı yeni bir dönem başlıyor. Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin” diye konuştu.

Tok’tan öğrencilere önemli tavsiyeler

Öğrencilerin mezuniyet heyecanı ve sevincine ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, mezun olan öğrencilere önemli mesajlar verdi. Gençlere seslenen Başkan Tok, “Bilgi ve erdemle donatıldınız nihayetinde bir mezuniyet yaşıyorsunuz. Biliniz ki her mezuniyet bir başka basamağın başlangıcıdır. Lise hayatınızın bitmesi yeni bir hayata başlangıcınız olacaktır. Önünüzde üniversite sınavı var. Bu sınavdan üstün başarılar elde etmenizi temenni ediyor, bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Tok’un konuşmasının ardından okul müdürü Mustafa Şahin, okula yapılan katkı ve desteklerinden ötürü plaket takdim etti. Daha sonra dereceye giren ve mezun olan öğrencilere plaket ve mezuniyet belgeleri, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Kadifekale Muhtarı Güven Akan ve Okul Müdürleri tarafından verildi.

Ardından dereceyle okulu bitiren öğrenciler daha sonra okul kütüğüne ismini çaktılar.