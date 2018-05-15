Samsun polisi engelli öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı

Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen etkinliğe Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, polis memurları, Atakum Özel Eğitim İş ve Uygulama Merkezinde öğrenim gören engelli 53 öğrenci öğretmenleri ile birlikte katıldı. Engelli 15 öğrenciye polis kıyafetleri giydirildi. Özel harekat polisleri, motorlu Yunus ve Şahin ekipleri ve polis köpekleri gösteri yaptı. Öğrenciler polis motosikletleri ve polis araçları ile tur attılar.

Öğrenciler ile yakından ilgilenen Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, onlarla birlikte pasta kesti. Etkinlik hakkında açıklama yapan Müdür Vedat Yavuz, "Engelliler Haftası nedeniyle engelli çocuklarımızla birkaç saati birlikte geçirmek için bir organizasyonda bir araya geldik. Değişik bir atmosfer oluşturmak istiyorduk ancak İsrail’in dünkü Filistinli kardeşlerimize olan saldırısından dolayı etkinliğe biraz daha sönük geçirmek zorunda kaldık. Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralananlara Allah’tan acil şifalar deliyorum. Biraz sönük de olsa engelli kardeşlerimizle vakit geçirme ve onların biraz da olsa duygularına tercüman olma fırsatımız oldu" dedi.