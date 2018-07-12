Samsun Polisinden boğulmalara karşı uyarıcı önlem

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri ve Atakum Belediyesi Zabıta personeli ile ilgili boğulma vakalarının azaltılmasına yönelik uyarıcı bir etkinlik gerçekleştirdi. Türkçe ve Arapça olarak hazırlanan uyarıcı broşürler, Çobanlı İskelesi’nden başlanarak Atakum Sahili boyunca denize giren vatandaşlara dağıtıldı.

Amaçlarının boğulma vakalarının önüne geçmek olduğunu ifade eden Destekli Polislik Şube Müdürü Turgay Begen, “Yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle başta çocuk ve gençlerimiz olmak üzere birçok vatandaşımız serinlemek üzere girdikleri deniz ve benzeri gibi sularda boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak, Güvenli Sahil Projesini hayata geçirerek, ‘Sevdiklerinizin Gözünü Yaşlı Bırakmayın’, ‘Serinlerken Canımız Yanmasın’ ve ‘Fazla Uzaklaşma’ sloganları ile sahillerde, göllerde ve barajlarda boğulma vakalarının önlenmesi için vatandaşlarımızın bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini amaçlıyoruz. Bu amaçla Atakum Sahili boyunca hazırladığımız broşürlerle vatandaşlarımızı bilinçlendirdik. Proje kapsamında 10 binden fazla broşür birebir görüşülerek ve anlatılarak vatandaşlarımıza dağıtıldı. Afiş, raket ve billboard çalışmalarımız da halkın yoğun kullandığı yerlere asılmıştır. Ayrıca yabancı uyruklu vatandaşlar için özel olarak hazırlanan Arapça uyarıcı el broşürleri de proje kapsamında dağıtıldı” dedi.

Denize giren vatandaşlar da polisin uyarıcı yönteminden memnun kaldıklarını söylediler.