Samsun sağanak yağışa teslim

Hafta başı itibariyle yurt genelinde beklenen yağışlı hava, Samsun’da bugün itibariyle etkisini göstermeye başladı. Sabahın ilk saatlerinde başlayan yağmur, bölgeyi tamamen etkisi altına aldı.

Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgede bugün itibariyle yağışlı havanın etkisini sürdüreceği bildirildi. Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, “Günlerdir yurt genelinde pastırma sıcakları etkisini sürdürüyordu. Bölgemizde Pazartesi günü itibariyle pastırma sıcakları son buldu. Yurt genelinde yapılan hava tahmin raporlarına göre kuvvetli yağışlar bekleniyordu. Bölgemiz de bugün itibariyle yağışlı havanın etkisi altına girdi. Bugün Samsun’da yer yer sağanak yağış bekliyoruz. Ancak bu yağış sürekli olarak devam etmeyecektir. Zaman zaman yağışların durmasını bekliyoruz. Verilerimiz Perşembe gününe kadar bölgemizde yağışların devam edeceğini gösteriyor. Perşembe gününden itibaren önümüzdeki hafta başına kadar tekrar güneşli bir hava yurdumuzu etkisi altına alacak. Samsunlular hafta sonunu rahat bir hava eşliğinde geçirecek. Ancak sıcaklık günden güne düşüyor. Yaklaşık olarak 8-10 derece arasında bir düşüş meydana geldi. Bugün ise beklenen en yüksek sıcaklık 12 derece” dedi.