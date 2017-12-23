Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 11:08

Samsun sağanak yağışa teslim

Samsun’da sağanak yağış nedeniyle son 24 saatte metrekareye 50 kilogram yağmur düştü.

Samsun sağanak yağışa teslim

23 Aralık 2017 11:08


Samsun’da hafta başından itibaren aralıksız devam eden yağışlı hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış dolayısıyla son 24 saatte metrekareye 50 kilo yağmur düşerken, şehrin çeşitli noktalarında da küçük çaplı su birikintileri oluştu. Şehirde hava sıcaklığı gündüz 9, akşam ise 6 derece olarak ölçüldü.



Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisi altında


Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun ve çevre illerin Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiği belirtildi. Yağışların iç kesimlerde kuvvetli sağanak yağış ve karla karışık yağmur olarak devam etmesi bekleniyor. Yapılan hava tahmin raporuna göre Samsun çevrelerinde halen devam etmekte olan yağışların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırması ve bugün itibariyle metrekareye 50 kilogram yağış düşmesi tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde ise (800 metre) yoğun kar yağışı bekleniyor.


Yapılan uyarılarda ani sel, su baskınları, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması istendi. İtfaiyeden alınan bilgiye göre ise sağanak yağışa rağmen şu ana kadar Samsun’da herhangi bir sel veya su baskını yaşanmadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
8
°
C
Yağmurlu
  • Pazar
    Yağmurlu
    8°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç