Samsun sağanak yağışa teslim

Samsun’da hafta başından itibaren aralıksız devam eden yağışlı hava hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış dolayısıyla son 24 saatte metrekareye 50 kilo yağmur düşerken, şehrin çeşitli noktalarında da küçük çaplı su birikintileri oluştu. Şehirde hava sıcaklığı gündüz 9, akşam ise 6 derece olarak ölçüldü.

Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisi altında

Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun ve çevre illerin Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiği belirtildi. Yağışların iç kesimlerde kuvvetli sağanak yağış ve karla karışık yağmur olarak devam etmesi bekleniyor. Yapılan hava tahmin raporuna göre Samsun çevrelerinde halen devam etmekte olan yağışların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırması ve bugün itibariyle metrekareye 50 kilogram yağış düşmesi tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde ise (800 metre) yoğun kar yağışı bekleniyor.

Yapılan uyarılarda ani sel, su baskınları, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması istendi. İtfaiyeden alınan bilgiye göre ise sağanak yağışa rağmen şu ana kadar Samsun’da herhangi bir sel veya su baskını yaşanmadı.