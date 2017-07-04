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04 Temmuz 2017 16:26

Samsun sahilinde denizaltı mayını ateşleyicisi bulundu

Samsun’un Alaçam ilçesi sahilinde balıkçılar tarafından bulunan denizaltı mayın ateşleyicisi kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Samsun sahilinde denizaltı mayını ateşleyicisi bulundu

04 Temmuz 2017 16:26


Alaçam Toplu Mahallesi Limanında saat 06.00 sıralarında balıkçılar tarafından deniz kenarında bulunan esrarengiz cismin sırrı çözüldü. Balıkçılar karşılaştıkları esrarengiz cismi İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri emniyet tedbiri alarak Samsun’dan yardım istedi. Samsun’dan gelen uzman ekip sahile vuran esrarengiz cismin mayın tetikleme mekanizması olduğunu belirledi ve cismi kontrollü bir şekilde patlatarak imha etti.


Güvenlik güçleri bölgede yaşayan vatandaşları zaman zaman bu tür cisimlerin denizden sahile vurabileceğini, böyle bir durum karşısında cisimlere dokunmadan güvenlik güçlerine haber vermeleri uyarısında bulundu.




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