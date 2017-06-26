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26 Haziran 2017 14:41

Samsun şehidini uğurladı

Hakkari’de şehit olan Samsunlu Uzman Çavuş Mete Yahşi düzenlenen törenle gözyaşları içinde ebediyete uğurlandı.

Samsun şehidini uğurladı

26 Haziran 2017 14:41


Hakkari Çukurca’da dün terör örgütleri tarafından açılan taciz edişi sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Samsunlu evli 1 çocuk babası Mete Yahşi (29) için cenaze töreni düzenlendi. Samsun Büyük Camii’nde bugün öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında top arabasına taşınan Mete Yahşi’nin naaşı Samsun Kıranköy Şehitliğine götürülerek burada gözyaşları içinde ebediyete uğurlandı. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, Kemal Zeybek, MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Samsun Vali Vekili Hasan Öztürk, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof..Dr. Sait Bilgiç, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, Jandarma Komutanı Kd. Albay Ünsal Ağaoğlu, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, şehidin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.




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