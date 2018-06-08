Samsun Sosyal Bilimler Lisesi Türkiye birincisi

Hazırlık ile birlikte toplam 5 yıl eğitim veren Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi hem Samsun’un hem Türkiye’nin gururu olmaya devam ediyor. Tarih, sosyoloji, edebiyat ve matematik projeleriyle dikkat çeken okul hazırlık sınıfı eğitimi vermesinin de meyvelerini topluyor. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Oxford University Press tarafından düzenlenen Big Read(Kapsamlı Okuma) Yarışması’nda önce bölge finalisti olmaya hak kazanan hazırlık sınıfı öğrencisi Zeynep Yılmaz, finallerde Türkiye birincisi oldu. İngilizce kitap okuma becerisiyle hayal gücünün ortaya konduğu yarışmada Zeynep Yılmaz, Türkiye’nin seçkin devlet ve özel okullarından yarışmaya katılan binlerce öğrenci arasından Türkiye birincisi olmayı başardı.

Okul Müdürü Hamza Sofuoğlu ve İngilizce Öğretmeni Burcu Orhan, bu tür prestijli yarışmaların öğrencilerin yabancı dil eğitimiyle ilgili açıklamalarda bulundular. Müdürü Hamza Sofuoğlu yaptığı açıklamada, "Birçok dil öğrencisi, öğrendiği dili özgüven çerçevesinde kullanamaz. Çünkü öğrendiği dili etkin bir şekilde kullanmak için yeterli zaman harcamaz. Oysa öğrenilen dilde okuma, o dili etkili biçimde kullanmanın en kolay, en açık ve en eğlenceli yoludur" ifade ederek aynı Türkçede olduğu gibi yabancı dilde de okumanın önemine işaret etti.

İngilizce Öğretmeni Burcu Orhan ise yarışmanın önemine vurgu yaparken, İngilizce okumanın öğrencilerin kelime dağarcığı, dinleme becerisini, yazma becerisi, gramerini, akıcı konuşma becerisini ve motivasyonu geliştirdiğini belirtti.

Türkiye birincisi olan hazırlık sınıfı öğrencisi Zeynep Yılmaz, okulunda çok iyi eğitimi verildiğini ve özellikle hazırlık sınıfında üst düzeyde İngilizce eğitim aldıklarını hatırlatarak ailesine, öğretmenlerine ve okul idaresine teşekkür etti.