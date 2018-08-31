Samsun Sporcu Sağlığı Merkezi Projesi tanıtıldı

Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde, Samsun’da kurulması planlanan Sporcu Sağlığı Merkezinin projelendirme çalışmaları İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç tarafından Samsun Valisi Osman Kaymak’a sunuldu.

İl Sağlık Müdürü Oruç yaptığı sunumda; “Spor ve düzenli fiziksel aktivitenin tüm hayat boyunca yaşam kalitesinin artırılmasında önemli farklar oluşturduğu, sporcu sağlığı merkezi bulunan tüm gelişmiş ülkelerde, sporcuların daha uzun ve sağlıklı bir spor hayatı sürdürdükleri bilinmektedir. Samsun Sporcu Sağlığı Merkezi (SSSM) Projesi, ilimizin marka değerinin artmasını sağlayacak bir proje olup, öncelikli olarak ilimizde 296 spor kulübü ve yaklaşık 20 bin lisanslı sporcuya hizmet verecektir. Aynı zamanda profesyonel sporcuların periyodik aralıklarla, bir spor hekiminin kontrolünde sportif performans ölçümlerinin ve sağlık taramalarının yapılması, spora bağlı sakatlıkların azaltılarak ülkenin spor alanında önemli başarılara imza atmasına katkı sağlayacaktır. Uzun vadede bu merkezle profesyonel takımların ilimizde kamp yapması teşvik edilecek, lisanslı sporcu sayısı artacak, Olimpiyat Hazırlama Merkezlerindeki (TOHM) tüm sporcuların sağlıkları kontrol altında tutulacaktır. Sporcuların performans değerlendirmeleri, lisanslama gibi faaliyetleri ile spor yaralanmalarının doğru ve hızlı tedavi edilmesi sayesinde sporcuların erken yaşta spordan kopmalarının önüne geçilecek olası sakatlık durumunda ise rehabilitasyon hizmetleri verilecektir. Sporcu Sağlığı Merkezinin Poliklinik ve Laboratuvar Hizmeti, Fizyoterapi ve Sportif Rehabilitasyon Birimi, Beslenme ve Diyet Birimi, Diş Sağlığı Taramaları, Eğitim Birimi ve Doping Kontrol Merkezi birimleri ile hizmet vermezi planlanmaktayız. SSSM Projemiz, ülkemizin 2023 ve 2071 vizyon hedefleri ile örtüşmektedir. Sağlık alt yapısı olarak güçlü olan ilimizde, spor tesis altyapısı bakımından ilk 5 ilin içinde yer almaktadır. Olimpiyat tecrübesine sahip turizm ve spor tesislerinin SSSM ile sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Yaklaşık 15 milyon TL maliyeti olan SSSM’nin sağlayacağı uluslararası tanıtım faaliyetleri ile ilimizin ve ülkemizin turizm faaliyetlerinin artırılmasını hedefliyoruz” dedi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve ilgili uzman, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selami Arslan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Kılınç, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Erol Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ARGE Şube Müdürü Celalettin Kapcak ve ekibi, başkan yardımcılarımız, ARGE ve Sağlık İnovasyonu Birimi çalışanları katıldı.