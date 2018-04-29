Diğer
Kategoriler
29 Nisan 2018 20:30

Samsun Tabip Odası seçim sonucu belli oldu

Samsun Tabip Odası’nda seçim sona erdi.

Samsun Tabip Odası seçim sonucu belli oldu

29 Nisan 2018 20:30

Oyların büyük çoğunluğunu alan "Çağdaş Hekim Grubu"nun adayı Samsun Tabip Odası mevcut başkanı Dr. Murat Erkan ve ekibi kazandı.


Samsun Tabip Odası 2018 yılı yeni yönetim kurulu seçimi, Atakum Türk-İş Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Sabah saat 09.00’da başlayan oy kullanma işlemi, akşam saat 17.00’de sona erdi. Seçmen listesinde bin 817 hekim bulunan Samsun Tabip Odası seçimlerinde mevcut yönetimde olan "Çağdaş Hekim Grubu" ile "Samsun Hekim Birliği" yarıştı. Bin 200 seçmen oy kullandı. Oyların büyük çoğunluğunu alan "Çağdaş Hekim Grubu" bütün kurulları alarak açık ara seçimi kazandı.



"Hekimlerimizin haklarını savunmaya devam edeceğiz"


Yoğun katılımlı bir genel kurul yaşadıklarını belirten Dr. Murat Erkan, "Yasaların getirdiği sorumlulukla üyelerimizin hakkını korumaya çalışıyoruz. Önceki dönemde yaptığımız gibi yeni dönemde de hekimlerimizin, özlük hakları, tıp eğitimi, emeklilik, çalışma koşulları ve şiddet konularında söz sahibi olacağız. İcra makamı Sağlık Bakanlığıdır. Sağlık Bakanlığı’nın bizlere kulak vermesini, taleplerimize uygun politikalarını yönetmesini bekleyeceğiz" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
20
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    20°C
  • Çarşamba
    Sisli
    21°C
  • Perşembe
    Sisli
    21°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç