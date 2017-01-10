Samsun TEOG’da Türkiye ortalamasını geçti

Bu yıl hayata geçirilen Samsun Maarif Hareketi meyvelerini vermeye başladı. Samsun, 1. dönem TEOG ortalamasını 20 puan artırarak Türkiye ortalamasını geçti.

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitimi harekete geçirmek amacıyla hazırlanan Samsun Maarif Hareketi eğitim, proje ve ders dışı faaliyetler kapsamında Samsun’u harekete geçirdi. 29 Eylül 2016 tarihinde "Bir Şehir Değişir Türkiye’yi Değiştirir" sloganıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde büyük bir katılım ile açılışı yapılan Samsun Maarif Hareketi, eğitim alanında değişimlerin yaşanmasına sahne oluyor. Samsun Maarif Hareketi, eğitimi tüm yönleriyle ve paydaşlarıyla değerlendiren; eğitim kurumlarının kendilerini tanımalarını, başarılı ve örnek uygulamaları olan kurumlarla işbirliği yapmalarını, kurumların gerçekçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir planlar yapmalarını, sonuçları izleyip değerlendirmelerini hedefleyen çatı bir proje olarak başladı. Samsun genelinde "Başarılı olabilecek mi?" sorusunu zihinlerde oluşturan proje 4 ay gibi kısa sürede ilk meyvelerini vermeye başladı. Samsun Maarif Hareketi ilk somut başarısını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de Kasım ayı içinde yapılan Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavındaki (TEOG) başarısı ile gösterdi. 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında Samsun ilinin TEOG ortalaması 399 puan iken bu yıl Samsun başarısını 20 puan artırarak 419 puan yaptı. Sadece 1. dönem TEOG ortalaması ile Türkiye ortalamasını geçen Samsun’un 2. dönem yapılacak TEOG ile beraber yıl sonunda da önemli bir başarı yakalayacağını gösterdi.

Yine Samsun Maarif Hareketi kapsamında uygulanan ve Türkiye’nin kazanım değerlendirmelerini ölçen ve değerlendiren il bazlı ilk ve tek projesi olan "Adım Adım Başarı Projesi" Samsun ilindeki 275 bin 522 öğrenciye sanal ve uzaktan eğitim imkanı sunuyor. Adım Adım Başarı projesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri"nde "Öğretim Yöntem ve Teknikleri" kategorisinden bakanlık ödülü alarak ülke genelinde büyük bir başarıya imza attı. Samsun Maarif Hareketi ile beraber il gelinde sadece akademik başarıda değil değerler eğitimi, kültürel ve sportif alanlarda da önemli hareketlilik dikkati çekiyor. 2016 yılı Erasmus+ kapsamında il genelinde 12 proje 665 bin 841 euro hibe almaya hak kazandı. Bin 386 eğitim öğretim kurumunda çocukların sadece notu yüksek değil ahlaki ve kültürel anlamda da yüksek bir erdeme sahip olması yönünde değerler eğitimi çalışmaları yapılıyor.