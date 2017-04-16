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16 Nisan 2017 10:13

Samsun tercih yapıyor

Samsunlu vatandaşlar, anayasa değişiklik teklifini içeren referandum için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanma işlemine başladılar.

Samsun tercih yapıyor

16 Nisan 2017 10:13


Uzun bir referandum maratonunun ardından büyük gün geldi. Anayasa değişikliği referandumu için seçmenler bugün sandık başına gitti. Oy kullanma işlemi Samsun’da saat 08.00 itibariyle başladı. Samsun genelinde kurulan 3 bin 7 sandıkta 940 bin 313 seçmen oy kullanıyor.


Referandum seçimlerinden nasıl bir sonuç çıkacağı merak konusuyken, Samsun’da oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erecek. Oy çuvalları daha sonra İl Seçim Kuruluna getirilecek.


Referandum için erken saatlerde sandık başına giden vatandaşlar, çıkacak sonucun ülke için hayırlı olması temennisinde bulundular.




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