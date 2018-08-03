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03 Ağustos 2018 09:43

Samsun trafiği akıllı sistemler ile rahatlayacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Huwaei Türkiye Genel Müdürü Li Shen ile bir araya gelerek Samsun için hayata geçirilebilecek akıllı sistemler hakkında istişarelerde bulundu.

Samsun trafiği akıllı sistemler ile rahatlayacak

03 Ağustos 2018 09:43


Öncelikli olarak kent içi trafik yoğunluğunun giderilmesi için adımlar atılması konusundaki duyarlılığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, “Samsun her geçen gün büyüyen, gelişen, nüfusu yükselen bir şehir haline geldi. Araç sayısının da sürekli olarak artıyor olması trafikte yoğunluğa sebebiyet veriyor. Önceliğimiz şehir içinde yaşanan bu yoğunluğunun en aza indirilmesi olacak. Bunun için teknolojinin tüm imkanlarından yararlanmalıyız. Akıllı sistemleri kentimizle buluşturacak projelere imza atmak için büyük adımlar atacağız. Araç geçişinin yüksek olduğu zirve saatler için akıllı sistemlerin kullanılması gerekiyor. Genel Sekreter Yardımcımız Fikret Vatansever ve SAMULAŞ Genel Müdürümüz Kadir Gürkan Bey ile bu konuda daha önceki günlerde istişarelerde bulunmuştuk. İnşallah bu düşüncelerimizi hizmete dökerek, bu sistemleri şehrimize kavuşturarak trafik sorunlarını azaltacağız” dedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, Li Shen ve beraberindekilere teşekkür etti.


Ziyaret Huawei Türk Telekom Grup Direktörü Özgür Anteplioğlu’nun Samsun için yapılması planlanan çalışmaların yer aldığı ‘Samsun İçin Güvenli, Sürdürülebilir Akıllı Şehir Çözümleri’ başlıklı sunumla sona erdi.


Gerçekleştirilen toplantıya Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Vatansever, SAMULAŞ Genel Müdürü Kadir Gürkan, Huawei Kurumsal İşletme Grubu Türkiye Genel Müdürü Robben Zeng, PR Müdürü Yilei Chen, Kurumsal Projeler Direktörü Tuncer Gezbul ve firma temsilcileri katıldı.




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