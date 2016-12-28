Samsun TSO meclis toplantısı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TSO’nun 2016 yılında 7 milyon 103 bin 921 TL geliri, 4 milyon 451 bin 529 TL de gideri olduğunu söyledi.

Samsun TSO Aralık ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Aydın Özvatan başkanlığında Davut Altan Meclis Salonu’nda gerçekleşti. İlk olarak gündem maddelerinin onaylanmasından önce gündem dışı söz alan TSO Meclis Üyeleri Erkan Malkoç, Necati Dündar, Hakan Gündoğmuş ve Hakan Gündoğmuş konuştu. Ardından Meclis Başkanı Aydın Özvatan’ın yardımcılığına Ergün Yazıcıoğlu’nun getirilmesi görüşülerek kabul edildi.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, gündem dışı söz alan meclis üyelerine cevap erdi. Murzioğlu, Meclis Üyesi Erkan Malkoç’un Canik ilçesinde bulunan AVM’nin dükkan kiralarına yüzde 150 zam yapılmasının yanlış olduğunu ifade ederek, “Erkan Malkoç arkadaşımızın Canik ilçesindeki AVM’deki dükkan kiralarının arttırımı ile ilgili daha önce bana da bahsetti. Bensiz bir girişimde bulundular. Burasını sel aldıktan sonra buradan herkes kaçtı. Buraya mobilyacıları getirmek için benim de içerisinde çaba sarf ettiğim uzun bir süre geçti. Burayı neredeyse bize zorla veriyorlardı. Bugün burası tuttu. Tuttuktan sonra da kiraları yüzde 150 arttırıyorlar. Mal sahibi böyle bir uygulama içerisine getiriyorlarsa ayıp ediyorlar. Gerekiyorsa hukuka gideriz. Eğer 31 Aralık akşamı senin şalterini indirirlerse, lüksü yakar orada yanında olurum” dedi.



TSO 2016’da kara geçti

TSO’nun 2016 yılı gelir gider tahmini bütçesinin 6 milyon 500 bin TL olduğunu belirten Murzioğlu, “2016 yılı tahmini gelir 6 milyon 500 bin TL’ydi. 30 Kasım 2016 yılı gerçekleşme 6 milyon 744 bin 657 TL, şu anda 23 Aralık 2016 yılı ise 7 milyon 103 bin 921 TL oldu. 2016 yılı tahmini giderlerimiz ise 6 milyon 500 bin TL iken, 30 Kasım 2016 yılı gerçekleşen 4 milyon 132 bin 854 TL, 23 Aralık 2016 yılı gerçekleşen ise 4 milyon 451 bin 529 TL’dir. 2 gün sonra netice çıkacak” diye konuştu.