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26 Haziran 2017 17:35

Samsun TSO’da bayramlaşma

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) geleneksel Ramazan Bayramı kutlaması, çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Samsun TSO’da bayramlaşma

26 Haziran 2017 17:35


Bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik mesajı veren Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Kardeşliğin, dostluğun, barışın, birlik ve beraberliğin en üst düzeye ulaştığı bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Ama maalesef bugün alçakça ve haince yapılan terör saldırısında şehit düşen bir canımızı daha toprağa vermenin en derin acısını da yaşadık. Samsun son 40 günde beş vatan evladını toprağa verdi. Acımız kelimelerle tarif edilemez. Millet olarak her zamankinden daha çok birlik ve beraberlik içerisinde olmaya ihtiyacımız var. Terör, bizden canlar alabilir ama asla birlik ve beraberliğimizi, birlikte aydınlık yarınlara yürüme kararlılığımızı değiştiremez. Şunu herkes bilsin ki, bu güzel ülkenin huzurunu, kardeşliğini bozmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Samsun Ticaret ve Sanayi Odası camiası olarak bir kez daha terörü lanetle kınıyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehit annesi, babası olma şerefine erişen anne ve babalara yüce Allah’tan sabır diliyorum. Hepimizin başı sağolsun” dedi.


Samsun TSO’da yapılan bayramlaşma törenine AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, Samsun Mobilyacı İşadamları Derneği (MOBİD) Başkanı Erkan Malkoç, Samsun Genç İşadamları Derneği (SAMGİAD) Başkanı Savaş Gömeç, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, iş adamları ile çok sayıda kişi katıldı. Birlik ve beraberliğin doruk noktaya çıktığı bayramlaşma töreninde Samsun TSO Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Aydın Özvatan, misafirleriyle yakından ilgilendi.




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