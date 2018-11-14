Samsun TSO'da İhracat Destek Ofisi hizmete açıldı

İhracat hedefleri kapsamında ihracatçı sayısının artırılması ve ihracatın tabana yayılması amacıyla, Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğiyle hayata geçirilen İhracat Destek Ofisleri, Samsun TSO'nun da aralarında bulunduğu 16 ilde, 25 Oda ve Borsa'da uygulanmaya başladı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının(TSO) da aralarında bulunduğu ve İlk aşamada 16 ilde, 25 oda ve borsada uygulanacak olan İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından TOBB İkiz Kulelerde düzenlenen törenle imzalanarak, hayata geçti. Düzenlenen törene, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Genel Sekreter Süleyman Karabük de katıldı.

“Hedef ihracatçı sayısının artırmak”

Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğiyle hayata geçen İhracat Destek Ofisleri uygulamasının Türkiye'nin ihracat hedefleri kapsamında ihracatçı sayısının artırılması ve ihracatın tabana yayılmasının amaçlandığını belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “İmzalanan protokol kapsamında aralarında Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının da bulunduğu 25 oda ve borsa bünyesinde İhracat Destek Ofisleri oluşturuldu. Ofisimizde, halihazırda ihracat gerçekleştiren veya ihracatı hedefleyen firmalara Ticaret Bakanlığının Pazara Giriş Belgeleri, Yurtdışı Pazar Araştırması, Rapor Satın Alımı, Küresel Tedarik Zincirine Giriş, Yurtdışı Birim, Yurtdışı Tanıtım, Marka Tescil, Yurtdışı Fuar, Tasarım, Hususi Damgalı Pasaport, Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri gibi bilgi ve destek verilecek” dedi.

“İhracatçıya kılavuz kaptanlık yapılacak”

İhracat Destek Ofisinin, Ticaret Bakanlığı ile sürekli iletişim içinde olacağını ifade eden Başkan Murzioğlu, “Odamızda kurulan İhracat Destek Ofisi, hizmet binamızın 5. katında yer alan Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine başlamıştır. Ticaret Bakanlığının sunmuş olduğu destekler kapsamında bilgi almak isteyen üyelerimiz Odamız Dış İlişkiler Uzm. Yrd. Çağrı Işıtan (cagri@samsuntso.org.tr, (362) 432 36 26 #165) ile mail veya telefon yolu ile iletişime geçebilirler. Ofisimizde ihracatçılarımıza her konuda kılavuz kaptanlık yapılacak. Ortak hedefe kilitlenmenin meyvelerini, ekonomiye yeni ihracatçılar kazandırarak ve yeni ihracat rekorları kırarak önümüzdeki günlerde inşallah göreceğiz. El birliğiyle Türkiye'nin ve şehrimizin kazanmasını sağlayacağız" diye konuştu.