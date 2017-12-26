Samsun TSO’dan AB Proje Yazma Teknikleri eğitimi

Samsun TSO tarafından yürütülmekte olan Cosme programı kapsamında Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi çerçevesinde, “AB Proje Yazma Teknikleri/Proje Döngüsü Yönetimi” eğitimi düzenlendi. Bir otelde iki gün sürecek olan eğitimin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, “Ülkelerin uluslararası arenadaki gücü, refah düzeyi, sosyal ve kültürel gelişmişlik seviyesi ve hatta yaşam memnuniyeti endeksi gibi pek çok hususun ortak ve en büyük paydası ekonomik gelişmişliktir. Ekonominin belkemiğini ise bugün sizlerin temsil etmiş olduğu KOBİ’ler teşkil etmektedir. Biz Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm bu saydığım hususlara katkı sağlamak adına KOBİ’lerimizin kapasitelerini geliştirmek için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bu alandaki en önemli ve kapsamlı projemiz olan, Cosme programı kapsamında yürüttüğümüz Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi çerçevesinde düzenlenen AB Proje Yazma Teknikleri ve Proje Döngüsü Eğitimi vesilesiyle sizlerle birlikteyiz” dedi.

“Desteklerden yararlanma konusunda eksikliklerimiz var”

Konuşmasında AB Projelerine erişiminin önemine değinen Tören, “Günümüzde küresel rekabetin oluşturduğu piyasa koşullarında finansman yönetimi işletmelerin varlığını idame ettirme hususunda çok önemli bir unsurdur. Rekabet gücünü geliştirmeye destek vermek adına bugün pek çok mekanizmanın faaliyette olduğunu biliyoruz. Ancak, bu desteklerden nasıl yararlanabilir noktasında büyük eksikliklerimiz var. Bu bağlamdaki en büyük problemimiz mevcut durum ve ihtiyacı tespit edip, o ihtiyacı ya da zayıf noktayı güçlendirmek konusunu projelendirebilmek. Bu anlayışla kurguladığımız, bugün başlayıp yarın devam edeceğimiz bu eğitim programı ile firmalarımızın ulusal ve uluslararası kaynaklara erişmesine katkı sağlamak amacıyla AB Proje Yazma Teknikleri ve proje döngüsü konularını işleyeceğiz. İki günlük eğitim programında ele alınacak mevcut fon kaynakları, teklif çağrıları ve bu kaynaklara ilişkin olarak proje belgelerinin hazırlanması ve başvuru süreçleri firmalarımıza büyük katkı sağlayacağı inancındayız” diye konuştu.

Katılımcılar bilgilendirildi

Ardından ise Eğitmen Zehra Kaya tarafından katılımcılara uygulamalı olarak, “Proje Döngü Yönetiminin Temel İlkeleri”, “Mevcut Durum Analizi”, “Hedef Analizi”, “Paydaşlar Analizi”, “Sorun Analizi”, Strateji Analizi”, “Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı”, “Projelerin Sürdürülebilirliği. İzleme ve Değerlendirme” ve “Hibe Programlarına Başvuru” konularında bilgi paylaşımında bulunuldu.