Samsun TSO’dan “İnsan Kaynakları” eğitimi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi kapsamında, KOBİ’lere yönelik, “İnsan Kaynakları Eğitimi” düzenlendi. Davut Altan Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kurumlarda insan kaynaklarının önemine işaret etti.

“Eğitimlere önem veriyoruz”

Samsunlu KOBİ’lerin kapasitelerini geliştirmeleri adına eğitim çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Murzioğlu, “Ülkelerin uluslararası arenadaki gücü, refah düzeyi, sosyal ve kültürel gelişmişlik seviyesi ve hatta yaşam memnuniyeti endeksi gibi pek çok hususun ortak ve en büyük paydası ekonomik gelişmişliktir. Ekonominin belkemiğini ise bugün sizlerin temsil etmiş olduğu KOBİ’ler teşkil etmektedir. Biz Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm bu saydığım hususlara katkı sağlamak adına KOBİ’lerimizin kapasitelerini geliştirmek için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bu alandaki en önemli ve kapsamlı projemiz olan, Cosme programı kapsamında yürüttüğümüz Avrupa İşletmeler Ağı-Karadeniz Projesi çerçevesinde düzenlenen İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi vesilesiyle sizlerle birlikteyiz” dedi.

İnsan kaynakları önemli bir değer

Konuşmasında, gelişen ve değişen dünyada insan kaynaklarının vazgeçilmez bir unsur olduğunun altını çizen Başkan Murzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Malumunuz olduğu üzere sınırların neredeyse ortadan kalktığı bir dünya düzeni içindeyiz. Bu nedenle dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan en küçük bir gelişme tüm dünyayı etkileyebiliyor. Tüm dünyada üretim teknolojileri, pazarlama metotları ve hatta ihtiyaç eğilimleri bile oldukça hızlı bir değişim gösteriyor. Bu denli hızlı değişim neticesinde her ne kadar emek yoğun üretim yerini teknoloji yoğun üretim sistemlerine bıraksa da hala en önemli üretim girdisi insan kaynağı. Rekabet şartlarının giderek ağırlaştığı bu süreçte en önemli girdi olan insan kaynağının optimum şekilde yönetimi, belki de rekabet edebilirlikte en stratejik hamle durumunda. Bu ifade ettiğim hususlar çerçevesinde insan kaynaklarının etkin bir şekilde yönetimi işletmelerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz ediyor. Zira çalışanlar işletmelerin organik unsurları niteliğinde. Bu nedenle bugün yönetim organizasyon ve kurum kültürü bağlamında insan kaynaklarının yönetimine ilişkin ele alınacak olan hususların temsil ettiğiniz işletmelerin yapısına uygun hale getirilmesi adına sizlerin varlığı çok değerli.”

Ardından ise Eğitmen Sevtap Yasin tarafından katılımcılara, “İnsan Kaynakları” konusunda eğitim verildi. Yasin yaptığı konuşmada, kurumsallaşmanın ilk adımının insan kaynağı olduğunu söyledi.