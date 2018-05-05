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05 Mayıs 2018 14:39

Samsun TSO’dan meclis üyelerine plaket

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında (STSO) 2013-2018 yılları arasında görev yapan meclis üyelerine düzenlenen törenle plaket verildi.

Samsun TSO’dan meclis üyelerine plaket

05 Mayıs 2018 14:39


Bir otelde düzenlenen plaket törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Yönetim Kurulu Üyeleri ve TSO meclis üyeleri katıldı.



Murzioğlu teşekkür etti


Programın açılışında selamlama konuşması yapan protokol üyeleri, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Daha sonra ise, 2013-2018 yılları arasında görev yapan Samsun TSO meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı plaketleri takdim edildi. Plaket törenin de konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Göreve geldiğimiz günden beri sizlerden aldığımız destekle beraber kentimiz için bir şeyler yapmaya çalıştık. Hepimizin ortak amacı Samsun’a değer katmak. Bizler hep birlikte bunun çabasında olduk. Geriye baktığımızda ilimizde gurur duyacağımız güzel projelere de imza attık. Bunu hep birlikte başardık. Sizlere desteklerinizden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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