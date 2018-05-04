Samsun TSO’nun yeni meclisi ilk toplantısını yaptı

3 Nisan’da yapılan seçimde oluşan Samsun TSO Meclisinin Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı Davut Altan Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantı meclisin en yaşlı üyesi 70 yaşındaki Hasan Gümrükçü başkanlığında açıldı. Hasan Gümrükçü, meclis toplantısını açtıktan sonra görevini yeni seçilen Meclis Başkanı Haluk Akyüz’e devretti.

Meclisin açılışında konuşan yeni meclis Başkanı Haluk Akyüz, “Bu dönem 37 meslek grubundan toplam 85 meclis üyesiyle bu çatı altında hep birlikte çalışacağız. Aramızda 34 yeni arkadaşımız var. Yaşımız daha genç, eğitim düzeyimiz daha yüksek. İyi bir uyum ve dinamizm yakalayarak başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Bizler bugün burada 8500 üyenin temsilcisi olarak bulunuyoruz. Hepimizin ortak paydası Samsun. Temsil ettiğimiz her bir üyemizin sorumluluğunu hakkıyla taşımanın tek yolu birlik ve beraberlikten taviz vermemektir” dedi.

Yeni yönetimin ilk meclis toplantısını coşkulu bir şekilde gerçekleştirdiklerinin altını çizen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Kentimizin kalkınması bağlamında bugüne ortaya koyduğumuz tüm çalışmalar bu anlayışın ürünüdür. Geçtiğimiz dokuz yıllık süreçte sizlerin de bildiği üzere pek çok proje ortaya koyduk. Türkiye’nin Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen ülkemizin ilk milli fuarı unvanını kazanmış ama zaman içinde bu özelliğini yitirmeye yüz tutmuş şehrimize Samsun Fuar ve Kongre Merkezini kazandırdık. Bu vesileyle Türkiye’nin ilk güdümlü projesini ortak akılla gerçekleştirdik. Türkiye’de yalnızca üç ilde tüm ulaşım aksları mevcut. Hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşım ağına sahip üç ilden biri olan Samsun’a Lojistik Köy yatırımın getirmek üzere ilk adımı attık. En büyük ortağı olduğumuz ve bu yıl işletmeye alınan Lojistik Köy şehrimize, bölgemize ve ülkemize kazandırılmış Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamındaki en büyük ölçekli projelerden biridir. Ondokuz Mayıs Üniversitemiz yerleşkesinde bulunan Teknopark için büyük destek verdik. Teknopark’ın kurulması için elimizi taşın altına koyduk ve büyük mesai harcadık. Sektörel bağlamda medikal, mobilya, gıda ve inşaat sektörlerine ilişkin ur-ge ve kümelenme projeleri yürüttük. Bundan sonraki görev süremizde de layıkıyla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.