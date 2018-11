Samsun TSO'ya çifte "kalite belgesi”

Her iki sisteme ait Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından düzenlenen Kalite belgeleri, Türk Standartları Enstitüsü Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı tarafından, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'nun da hazır bulunduğu törenle Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'na takdim edildi.

Kaygı: “Samsun TSO örnek teşkil edecek uygulamaya imza attı”

Törende konuşan TSE Samsun Belgelendirme Müdürü Erol Kaygı, gerçekleştirilen tetkik ve incelemeler sonucunda her iki yönetim siteminden de belge alma başarısını gösteren Samsun Ticaret ve Sanayi Odasını bu başarısından dolayı kutladı. Kaliteli hizmet ve ürün üretmenin temel disiplin ve referanslarının bütün dünyada kabul gördüğünü belirten Kaygı, “Tün dünyada uygulanmakta olan yönetim sistem standartları mevcut. Kalite yönetim sistemleri belirli süreli uygulanacak bir kavram ya da sistem değil. Kalite yönetim sistemleri, bir yaşam tarzı ve sonsuzluğa uzanan bir yolculuk, kurumsallaşmanın temel direğidir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, iki ayrı yönetim sistem standardını kendilerine rehber ederek, üye ve üye ilişkilerini ne kadar önemsediğini ortaya koymakla kalmamış, emin adımlarla yoluna devam etmekte olduğunu da göstermiştir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bu alanda ülke genelinde örnek teşkil edecek iyi uygulamalara imza atarak, sürekliliğini de sağlamıştır” dedi.

Murzioğlu'ndan kurumsallaşma vurgusu

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise belgelerin alınması sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Şahsım ve yönetim kurulum olarak her zaman kurumsallaşmayı önemseyen ve bu yönde yapılan her türlü çalışmayı destekleyen bir anlayış içinde olduk. Kurumsallaşmanın yolu, uluslararası kabul görmüş kalite yönetim sistem standartlarının kurum ve kuruluşlarda uygulanmasından geçtiğinin farkındayız. Yönetim Kurulumuz, Meclisimiz, Genel Sekreterliğimiz ve personelimiz ile birlikte yürüttüğümüz ekip çalışmamızın bir sonucu olarak önce; TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, ardından TOBB Akreditasyon standartları kapsamında A Sınıfı Akreditasyon Sertifikası, son olarak da, TS ISO 10002/2015 Müşteri Memnuniyet Yönetim Sistem Belgesini almaya hak kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye'de ilk defa her üç referans standardını birlikte yorumlayarak, entegre bir yönetim sistemi kurma başarısını göstererek bir ilke imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda bölgemizdeki Odalara da rehberlik eden Odamızın belgeleri almasında emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve başarılarından dolayı kutluyorum” diye konuştu.