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07 Haziran 2018 14:59

Samsun turizmine “Vezirsuyu”

Samsun’un Vezirköprü ilçesinin en önemli turizm projesi Vezirsuyu’nda mesire alanını tam 8 kat büyüten protokol, Belediye Başkanı Edis ile Milli Parklar Bölge Müdürü Terzioğlu arasında imzalandı.

Samsun turizmine “Vezirsuyu”

07 Haziran 2018 14:59


Samsun’un Vezirköprü ilçesinin en önemli turizm yatırımlarından olan 350 dönümlük Vezirsuyu Mesire Alanı, tam 8 kat büyütülüyor. Proje ile ilgili protokol, Vezirköprü Belediyesinde Başkan İbrahim Sadık Edis ile Milli Parklar Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu arasında imzalandı.



350 dönümden 2 bin 881 dönüme


Belediye meclis üyeleri ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt ile yöneticilerin de hazır bulunduğu imza töreninde bir açıklamada bulunan Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, "Belediyemiz tarafından sadece ilçemize, Samsunumuza değil tüm bölgeye kazandırdığımız 350 dönümlük mesire alanımızı bugün burada düzenlediğimiz imza töreni ile 2 bin 881 dönüme çıkardık" dedi.



Spor alanları konaklama merkezleri


Vezirköprü Mesire Alanı’nın bölgenin cazibe merkezi olacağını söyleyen Başkan Edis, "Çeşitli spor alanları, çocuk oyun grupları, fitness aletleri, mescidi, kamelyaları, konaklama ve dinlenme alanlarıyla Vezirsuyu, halkımıza daha rahat ve geniş bir dinlenme ve turizm alanı sunacak. Ziyaretçilerimiz, elektrikli araçlarla tüm bölgeyi gezebilecek, yabani hayvanların yer aldığı bölümleri görebilecek. Bu haliyle bile her görenin hayran kaldığı, büyük takdir toplayan Vezirsuyu, artık tam bir turizm cenneti olacak" diye konuştu.




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