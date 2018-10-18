Samsun UMKE'den nefes kesen tatbikat

2018 UMKE Faaliyet Planı kapsamında Samsun'da UMKE İl Tatbikatı gerçekleştirildi. Samsun UMKE öncelikle Tekkeköy ilçesinde bulunan Asarağaç Tepesi-Bayraktepe Tabiat Parkı'na yerleşerek kamp alanı oluşturdu. Bayraktepe mevkisinde kalınan 3 günlük süre içerisinde afetlere hazırlık kapsamında pratik eğitimler gerçekleştirildi. Özellikle etkinliğin ikinci gününde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü enkaz alanında gerçekleştirilen tatbikatta oluşturulan deprem senaryosu çerçevesinde enkaz altında kalan yaralılara UMKE tarafından müdahale edildi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Alaiddin Domaç tatbikat hakkında, “UMKE; afet veya acil durumlarda kazazedelere, yaralılara uygun yöntemlerle medikal müdahale etmek ve kurtarma faaliyetleri için özel eğitim alıyorlar. UMKE gönüllü sağlık personelinden oluşuyor. Sağlık sistemimizin çeşitli birimlerinde kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan uzman doktor, doktor, paramedik, ATT sağlık memuru, hemşire, ebe, anestezi teknikeri, vb. sağlık personeli arasından gönüllü olarak seçilen UMKE personeli arkadaşlarımız, aldıkları teorik eğitimlerin yanında yapılan tatbikatlarla da kabiliyetlerini geliştirmeye çalışıyorlar. Şuanda Samsun UMKE personel sayımız yaklaşık 240 oldu. Eylül ayında bölgedeki illerimizin katılımıyla yaklaşık 100 UMKE personeliyle Bafra ilçemizde Bölge Tatbikatı yaptık. Şimdi de 44 UMKE personelimizin katılımıyla İl Tatbikatımızı gerçekleştirdik. Bu tatbikatta özellikle deprem senaryosunu işledik, ekiplerimiz oldukça başarılıydı, ayrıca geliştirmemiz gereken yönlerimizi de bu tatbikatta tespit ettik. Amacımız afetlere hazırlık için gerekli her türlü hazırlığı yapmak. Eğitimlerimiz ve tatbikatlarımız yoğun şekilde önümüzdeki günlerde de devam edecek. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, ülkemize afetsiz günler diliyorum” dedi.