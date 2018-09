Samsun Üniversitesi Rektörü görevi devraldı

Dr. Mahmut Aydın, görevi Samsun Üniversitesi Rektörlüğünü tedviren yürüten Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'ten devraldı.

“OMÜ ve Samsun Üniversitesi tıpkı tek bir üniversite gibi çalışacak”

Rektörlük makamında yapılan devir teslim töreninde konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, “Bugün iki kardeş üniversitenin Rektörü olarak bir devir teslim töreni gerçekleştiriyoruz. Samsunumuz 43 yıllık OMÜ'nün yanında Samsun Üniversitesi olarak yeni bir üniversiteye kavuşmuş bulunuyor. Mayıs ayından bu yana geçici olarak yürütmekte olduğum Samsun Üniversitesi Rektörlüğünü bugün itibariyle Prof. Dr. Mahmut Aydın'a büyük bir heyecanla devrediyorum. OMÜ ve Samsun Üniversitesi şehrimizde iki farklı üniversite olmakla birlikte tıpkı bir üniversite gibi çalışacak. Biz elimizdeki her imkânı bu üniversitenin gelişmesi için kullanacağız. Biz birlikte Türkiye'nin gelişmesine, Türk gençliğinin yetişmesine, Türk bilim camiasının güçlenmesine katkı sağlamaya çalışacağız. Çok hızlı bir şekilde gelişeceğini umut ettiğimiz Samsun Üniversitesinin bu yeni heyecanla önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı da canı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İki üniversite tek yürek”

Görevi teslim alan Prof Dr. Mahmut Aydın ise OMÜ'nün şimdiye kadar içinden pek çok üniversite çıkardığına vurgu yaparak, “OMÜ şimdi de aynı şehir içerisinde kardeş üniversitesini kendi içerisinden çıkarıyor. Samsun eğitim şehri olma konusunda hızla ilerleyen bir kent. Bu hepimiz için önemli bir sorumluluk. Bize bu konuda güvenip bu sorumluluğu veren kişileri utandırmamak adına 24 saat değil gerekirse 25 saat çalışarak bu güveni boşa çıkarmayacağız. En önemli avantajımız da OMÜ'nün her zaman bizim yanımızda olması, bir abi konumunda tecrübeleriyle ve imkânlarıyla bize her zaman destek olması. Çünkü biz ayrı değiliz. Biz tek bir yüreğiz. İki üniversite tek bir yürektir. Dolayısıyla bu bilinç ile işbirliği içerisinde çalışarak bu üniversiteyi en kısa süre içerisinde kendi ayakları üzerinde duran, şehre değer katan bir üniversite yapacağımızı düşünüyorum. Şehrin batı tarafında OMÜ, doğu tarafında da Samsun Üniversitesi şehri iki tarafından kuşatacak ve şehrin her anlamdaki gelişmesine katkı sağlayacaktır. OMÜ'nün çıtasını daha yukarı çıkarırken Samsun Üniversitesini de en az onun kadar hatta bazı alanlarda daha da ileri taşıyarak tematik üniversite olmasına çalışacağız” dedi.

Konuşmaların ardından birbirlerine çiçek sunan rektörler toplu fotoğraf çekiminin ardından devir teslim törenini tamamladı.

Törende ayrıca; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Genel Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Bekir Şişman, Prof. Dr. Lokman Çilingir, Prof. Dr. Erkan Perşembe, Doç. Dr. Salih Keskin, Doç. Dr. Hüseyin Akgün, Dr. Ögrt. Üyeleri Harun Özer ve Osman Keskiner de hazır bulundu.