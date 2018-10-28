Samsun'da yeni kurulan Samsun Üniversitesi'nin logosu belli oldu. Logoda kullanılan Bandırma Vapuru figürü, divit ucu, deniz ve kitap yaprakları ile harmanlandı.

Şehre ait birçok önemli figürün logo üzerine işlenmesi ile dikkat çeken Samsun Üniversitesi, yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bandırma vapurunun deniz ile birleşmesi ve eğitim vurgulamak için divit ucunun kullanılması, Samsun'un önemli simgelerinden biri olan denizin aynı zamanda kitaba benzetilmesi ile logoya ahenk kazandırılmaya çalışıldı.

Üniversite logosunun tasarımında kullanılan figürlerin önemine vurgu yapan Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin, hazırlanan logo için, “Dikkat edilirse logonun tasarımında Samsun'la özdeşleşmiş değerler kullanılmıştır. Logoda eğitimi önemsediğimizi gösteren bir sembol olarak divit ucu ile Bandırma Vapuru harmanlanmış, kitap görselinin deniz ve dalga halinde algılanması sağlanmıştır. Renklerin kırmızı ve beyaz seçilmesi ile de Türk Bayrağından esinlenerek Samsun renklerine vurgu yapılmak istenmiştir. Şehrimizin tüm dinamiklerini logomuza yansıtarak kurumsallığımızı geliştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Logonun renklerinin kırmızı ve beyaz olması Türk bayrağının renginden esinlendiğini söyleyen Samsun Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın şunları söyledi:

“Nitelikli bir toplum için nitelikli bir eğitim vermeyi hedefleyen üniversite olarak kurumsallığımıza çok önem veriyoruz. Bu yüzden logonun tasarımında birçok seçenekten şehrimize, üniversitemizin misyonuna ve vizyonuna en uygun olanı tercih etmek için çok ayrıntılı bir çalışma yaptık. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana pek çok tasarımı inceledik. Yaptığımız çalışma sonrası şuan ilan ettiğimiz logoya karar verdik. Üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çalışma yapan tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Bizi bu zorlu yolda yalnız bırakmadıkları için şükranlarımı iletiyorum.”