Samsun Valiliğinden zehirlenme açıklaması

Samsun Valiliği 16 Temmuz’da meydana gelen zehirlenme olayıyla ilgili açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Mayıs ilçemizde bulunan özel bir yurtta kalan yatılı öğrenciler, 16 Temmuz günü mide bulantısı ve kusma şikayetleri sonucu zehirlenme şüphesiyle hastanelere sevk edilmiştir. Saat 13.40 itibariyle alınan bilgilere göre toplam başvuru sayısı 118’dir. Bu hasta başvurularının 100’ü 19 Mayıs Devlet Hastanesine, 6’sı Bafra Devlet Hastanesine, 12’si ise OMÜ Tıp Fakültesine yapılmıştır. Şu an itibariyle 89 hastamız taburcu edilmiş olup, 29 hastamızın da tedavileri devam etmektedir. Zehirlenme vakalarıyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.”

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.