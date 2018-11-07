Samsun Valisi Kaymak'tan örnek davranış

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Sağlık Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Samsun İl Müftülüğü işbirliğiyle “Bırakacağınız En Güzel Miras Organ Bağışıdır” konulu panel gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonunda yapılan panel öncesinde açıklamalarda bulunan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun Sağlık İl Müdürlüğü olarak organ bağışçı sayısını artırmak için Sağlık Müdürlüğüne bağlı Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkeziyle etkin bir çalışma yürüttüklerini söyledi. 2018 yılı Ekim ayı sonu itibariyle il genelinde ilçeler dâhil kamu kurumlarında, bütün okullarda, askeri kışlalarda, polis okullarında, halka ulaşabildikleri alışveriş merkezleri, pazar yerleri dahil her yerde toplam 11 bin 871 kişiye organ bağışı ve organ nakli konularında eğitim düzenlediklerini bildiren Oruç, “Bu çalışmalarımız sonucunda Sağlık İl Müdürlüğü olarak temmuz ayında Türkiye çapında en çok bağışçı kazanan müdürlük olduk. Ağustos ayında da Samsun ili olarak Türkiye birincisi olduk” dedi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, organ naklinin bir hayat kurtarmak ve hayatını kaybetmek üzere olan ve organları işlemez hale gelen insanların tekrar hayata kavuşması için onlara yapılan bir katkı olduğunu belirtti.

"Üniversitemiz organ nakil merkezine sahip"

Ondokuz Mayıs Üniversite Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, organ nakli merkezine sahip olan üniversitelerden birisi olduklarını ifade etti. Bu merkez aracılığıyla hem organ nakli gerçekleştirdiklerini hem de organ bağışının yapılabilmesi için farkındalığı sağlamak üzere birçok çalışmalar içerisinde yer aldıklarını aktaran Rektör Bilgiç, “Biz organ nakli merkezine sahip üniversite olarak biz bu merkez aracılığıyla aynı zamanda organ nakli koordinatörlerinin eğitimi programını da bakanlık onaylı ve sertifika programında yürütmekteyiz. 2018 yılı itibariyle üniversitemizde 25'i canlı 20'si kadavra olmak üzere 45 adet böbrek nakli, 46 adet kornea nakli gerçekleştirdik. Üniversitemizde 36 beyin ölümü gerçekleşmiş. 14 tanesi aileleri tarafından organ bağışına ikna edilmiş. Bunu yüksek bir oran olarak biliyoruz” diye konuştu.

"Organ nakli konusunda Samsun'da büyük bir duyarlılık var"

Samsun Valisi Osman Kaymak ise organ nakli konusunda Samsun'da büyük bir duyarlılığın olduğuna dikkati çekti. Salık Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre bölgede 118 beyin ölümü olmasına rağmen bunların hepsini ikna edemedikleri için bu insanların bedenlerinin toprağa gittiğini ve çürüdüğünü kaydeden Vali Kaymak, “Bizim yapacak çok daha işimiz var. Türkiye'de oran yüzde 30-40 olsa bile bunu yüzde 100'e ulaştırmamız lazım. Organ bekleyen, acı çeken vatandaşlarımıza şifa olmak anlamında bu duyarlılığı çok önemsiyoruz. Ben bu paneli çok önemsiyorum. Bir organ nakli söz konusu olduğunda hükümetimiz büyük bir seferberlik ilan ediyor. Askeri, sivil uçaklar, polis araçları büyük bir heyecan içerisinde 3-4 saat içerişinde ilgili hastaneye giderek organlar ölmeden diğer insanlara hayat vermek için büyük bir yarış yapılıyor. Bu kadar gayret sarf edilirken maalesef bu bilinci tam oluşturamadığımız için organ bağışı yapılamıyor” şeklinde konuştu. Vali Kaymak ayrıca kendisinin ve eşinin organlarını bağışladıklarını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından, “Bırakacağınız En Güzel Miras Organ Bağışıdır” konulu panel kapsamında, Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, Ondokuz Mayıs Üniversite Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Güngör, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Böbrek Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Kamil Yarkın Yakupoğlu ve Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı sunum gerçekleştirdi. Panele ayrıca, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurum çalışanları ile öğrenciler katıldı.