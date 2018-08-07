Samsun Valisi, Ukraynalı çocuklar ile İstiklal Marşı okudu

Vali Osman Kaymak, merkezi Samsun’da bulunan Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko ve derneğin düzenlediği bir haftalık yaz kampına katılmak üzere Samsun’a gelen 9-14 yaş arasındaki Türkiye’de yaşayan Ukraynalı çocukları makamında kabul etti.

Ziyarette konukları ile bir süre sohbet eden Vali Kaymak, insanları ve dünyayı sevmeleri tavsiyesinde bulunarak, “Bütün insanlığın barışı, mutluluğu ve kurtuluşu için güzel şeyler ortaya koymaya çalışın. Buna, anne-babanızın sözünü dinleyip onları mutlu ederek evinizden başlamak gerekir. Herkes sizi sevmeli, o zaman göreceksiniz ki hayat çok daha güzel olacaktır” dedi.

Konuşmasında Türkiye ile Ukrayna arasında kardeşliğe vurgu yapan Vali Kaymak, “Bizler sizi seviyoruz. Biliyorsunuz Ukrayna ile Türkiye’nin dostluğu Osmanlı Devleti döneminden geliyor. Sizin ailelerinizde de olduğu gibi iki ülke vatandaşları arasında yapılan evlilikler bizi daha da yakınlaştıracak. Sizler de büyüdüğünüzde her iki ülkenin büyükelçileri olacaksınız. İki ülke arasındaki siyaset, ticaret, sosyal işler, ekonomik işler ve eğitim konularında sizlere büyük görevler düşecek. Onun için lütfen okul sıralarını çok iyi değerlendirin. Ülkenizi sevin. Ukrayna’nın gelecekte çok daha güçlü olması için sizlerin iyi eğitim almanız çok önemli. Bunun için çok çalışın ve çok kitap okuyun. Bu gelecek yıllarda güçlü Ukrayna, güçlü Türkiye ve güçlü birlikteliklere vesile olacak. Sizler gelecekte bu kardeşliğin elçileri olacağınıza inanın. Bürokrat, ilim adamı, sanatçı, iş insanı veya herhangi bir meslekte alacağınız iyi bir eğitimle bu dostluğa katkınız çok daha iyi olacaktır. Bu iki kültürü birbirine kaynaştırmak adına çok iyi tanıyın. Ben bugün sizleri tanığıma çok memnun oldum. Sizlere başarılar diliyorum. Hayatta, hep mutlu olun, hep gülün. Türkiye ve Ukrayna hep dost kalsın” şeklinde konuştu.

Ziyarette daha sonra, iyi derecede Türkçe bilen Ukraynalı çocuklar ilk olarak Ukrayna Milli Marşı’nı, ardından da Vali ile birlikte İstiklal Marşı’nı okudular.

Ziyaretin sonunda Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko tarafından Vali Osman Kaymak’a Ukrayna kültürüne ait hediyeler verilirken, Vali de çocuk konuklarına satranç takımı, öğretmenlerine de Samsunspor forması hediye etti.