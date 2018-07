Samsun ve Amasya Kalkınma Sektörel Eylem Planları tamamlandı.

TR83 Bölgesi illerinin, 10. Kalkınma Planı başta olmak üzere 65. Hükümet Programı, bakanlık strateji planları, öncelikli dönüşüm programları, Yeşilırmak Havzası Gelişim Planı gibi makro planlarla uyumlu, illerin kalkınmasına ve rekabet kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik sektörel İl Sektörel Eylem Planları (2018-2023) çalışması kapsamında Samsun ve Amasya İli 2018-2023 Kalkınma ve Sektörel Eylem Planları tamamlandı.

Konu hakkında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) tarafından yapılan açıklamada, "Planların hazırlanması için ihtiyaç duyulan strateji belgelerinin oluşturulmasında bölge illeri üniversiteleriyle işbirliği protokolü imzalanmış olup; Bölge illerimizin Valilik, Büyükşehir Belediyesi veya Belediye, Üniversite, Ticaret ve Sanayi Odası ve OKA arasında da bir protokol imzalanmıştır. İller bazında belirlenen sektörel eylem planını kaleme alacak akademik personel, Bölge illeri Üniversiteleri tarafından; sektörel eylem planlarında yol gösterici koordinatör kurumlar ise Valilikler tarafından belirlenmiştir. Valilerimizin başkanlık ettiği başlangıç toplantısında çalışmanın yol haritası belirlenmiştir. Akabinde, üniversitelerde ilgili akademisyen ve koordinatör kurum temsilcileri bir araya gelinerek çalışmanın takvimi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sektörel eylem planları, katılımcı bir anlayışla, her sektörün ilgili kamu kurumu, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı çalıştaylarda ve yüz yüze görüşmelerde alınan bilgiler ışığında ilgili üniversite akademisyenleri tarafından hazırlanmıştır. Valilerimizin başkanlık ettiği nihai değerlendirme toplantılarında ise her sektörel eylem planının sunumu gerçekleştirilmiştir. Verilen geri bildirimler doğrultusunda son hali verilen sektörel eylem planları için, tasarım ve basım aşamasına geçilmiştir. Çorum İl Sektörel Eylem Planları 2017 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Alt Yapı ve Ulaştırma, Eğitim, Gençlik Hizmetleri ve Spor, İstihdam, Kültür ve Turizm, Orman ve Su İşleri, Sağlık, Sanayi ve Ticaret, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Yerel Kamu Hizmetleri, Çevre ve Şehircilik olmak üzere on bir (11) başlıktan oluşan Samsun Eylem Planları 2018 yılı Mayıs ayında; Çevre ve Altyapı, Turizm ve Kültür, Sanayi, Tarım ve Kırsal Kalkınma olmak üzere dört (4) başlıktan oluşan Amasya Eylem Planları ise 2018 yılı Haziran ayında tamamlanmıştır. Tokat İl Sektörel Eylem Planı çalışmaları devam etmekte olup, 2018 yılı Ağustos ayı başında tamamlanması beklenmektedir. Amasya, Çorum ve Samsun Sektörel Eylem Planlarına www.oka.org.tr web sayfasından ulaşılabilmektedir" denildi.