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Samsun yağmura teslim

Samsun’u teslim alan yağışlı havanın yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Samsun'u teslim alan yağışlı havanın yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Samsun'da yağmurun yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi. Yağışların yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken; sıcaklıkların ise bugün 14, yarın ise en yüksek 19 derece dolaylarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise orta kuvvette devam edeceği bildirildi. Pazar ve Pazartesi ise yağışlı havanın tekrar kendini göstermesi bekleniyor.

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