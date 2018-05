Samsun “Yaz Okulu 2018”e ev sahipliği yaptı

2016 yılından bu yana Avrupa’nın çeşitli kentlerinde düzenlenen eğitim aktiviteleri olan Sosyal İnovasyon Yaz Okulları, bu yıl Samsun’da gerçekleştirildi. OKA ev sahipliğinde Samsun’da gerçekleştirilen uluslararası etkinlikte Türkiye’den ve dünyanın 10 farklı ülkesinden toplam 80 katılımcı yer aldı.

OKA, etkinlik hakkında şu açıklamayı yaptı: “Etkinlik programı, ilk gün program OKA Uzmanı Meltem Yılmaz’ın ’Rural Development and Regional Innovation in Turkey’, Polonya’dan Justyna Krol’un ’Future cities defining future regions. Scenarios for sustinable urban development’, Gürcistan’dan Vano Grigolashvili ve Nelly Ravasishvili’nin ’Enabling socio-economic development in rural communities’, SIX Direktörü Louise Pulford’un ’What is social innovation and how do we mobilise networks for collaborative movements’ konularındaki bilgilendirici sunumları, Amasya Arı Kadınlar Kooperatifinden Medine Alkoç’un, Sivil Toplum Danışmanı Bilgi Buluş’un ve OKA Uzmanı Meltem Yılmaz’ın yerel zorlukları paylaşması, paylaşılan yerel zorluklara dair üç farklı grupta düzenlenen çalıştaylar ile devam edip, Bafra Sürmeli Organik Köy’e gerçekleştirilen alan gezisi ile son bulmuştur. 2. gün programında, İngiltere’den Radhika Bynon ’Women/gender and innovation, social innovation in practice’, Eko Turizm Uzmanı Emre Karabacak ’The Impact of Ecotourism on Local Social and Economic Development’, Boğaziçi Üniversitesinden Dr. Hamza Zeytinoğlu ’Connecting the Innovators of Social Good and Co-design as practice’, Endüstriyel Tasarımcı Saniye Fışgın ’The Role of Design in social Innovation: an introduction to design for non-designers’ konularında bilgilendirici sunumlar gerçekleştirmişlerdir. Katılımcılar 2. günde de çalıştaylarda yerel zorluklar üzerine çalışmaya devam etmiş ve program Amasya Arı Kadınlar Koopertifine düzenlenen alan gezisi ve Amasya açık hava müzesi niteliğindeki kent merkezi ziyareti ile tamamlanmıştır. Yaz Okulu 3. ve son gününde ise, Sivil Toplum Aktivisti ve Ashoka Senior Fellow olan Dr. Uygar Özesmi’nin ’Social Innovation in Rural and Prosumer Economy: The example of ‘good4trust.com’, Dortmund Üniversitesinden Araştırmacı Dmitri Domanski’nin ’The Social Innovation Landscape’ konularındaki bilgilendirici sunumları; kapanış çalıştayları ve sunumları ayrıca tüm konuşmacıların katılımıyla düzenlenen kapanış panelinin ardından 4. Samsun Ot Yemekleri Festivali’ne katılımla sona ermiştir.”