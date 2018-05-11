Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festival

Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali”nin açılışı yapıldı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin açılış programı Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin açılışta yaptığı konuşmada, düzensiz beslenme ve kilo yapıcı yiyeceklerin tüketiminin zararına dikkat çekerek, “Gerçekten ülkemizde düzensiz beslenme ve kilo yapıcı yiyeceklerin tüketilmesi neticesinde sağlıksız bir topluma doğru gidiyoruz. O bakımdan ot yemeklerinin bilhassa sağlıklı yiyeceklerin tüketilmesine yönelik tanıtım yapma amaçlı 4. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali’ni düzenliyoruz. Bundan sonra diğer belediye başkanlarımızla da toplantı yapıp katılımın daha fazla olması ve bu olayın yaygınlaşması noktasında her türlü çabayı göstereceğiz. Destek vermeye de devam edeceğiz. Burada valiliğimizin büyük desteği var. Turizmciler derneği ve SAMTAP başta olmak üzere bütün taraflar bu işin içinde. Sağlıklı bir toplum oluşturma yönünde ve de ekonomik anlamda baktığımızda daha ucuza üretilecek yemeklerin tüketilmesi aile bütçesine de katkı sağlayacaktır. Bu festivale katkı veren herkese teşekkür ediyorum. En önemli katılımlarıyla bu festivali anlamlandıran katılımcılara ve üreticilere teşekkür ediyorum” dedi.

Arlı: “75 yenilebilir ot çeşidi toplandı”

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı da önceki gün Bafra ilçesi Sürmeli Mahallesi’nde 75 yenilenebilir ot çeşidi toplanıldığını belirterek, “Dün ise Alaçam ilçesi Gökçeboğaz’da 76 çeşit ot tespit edildi. Son yıllarda gerek tarımsal ilaçların, gerekse gübrelerin bilinçsizce kullanımı bitkisel üretimde artışın yanında kalitesiz ve insan sağlığını tehdit edecek ürünlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Tarımsal üretimde kullanılan kimyasalların (ilaç, gübre gibi) olumsuz etkilerinin insan ve toplum sağlığı üzerindeki geri dönüşü zor etkiler bırakmaktadır. Tüm bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla kimyasal gübre ve tarımsal savaş ilaçlarının yerine aynı görevi yapan organik gübre ve organik bitki koruma ilacı kullanılması amacıyla 60 adet sıvı organik gübre ile 85 adet bitki koruma ilacı temin edilmiştir. Pazar ile ilgili ilk Dernek Başkanı Süleyman Özata ve dernek üyeleri tarafından ihtiyaçlar bildirildiğinde birinci şart olarak kendi üreticilerin dışında burada satış yapılmayacaksa biz bu işte varız dedik. Bize söylenen sözler tutulmuş ve bugün burada sadece çiftçilerimiz kendi ürettiklerini ürünleri satmaktadır. Yani tarladan sofraya kadar kontrol edilen ürünler bu pazarda Samsun halkıyla buluşmaktadır. Ayrıca pazarda satılan süt ürünlerinin uy şartlarda saklanması için sanayi tipi buzdolabı da Belediyemiz tarafından derneğimize en kısa sürede tedarik edilecektir. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki büyüme süreçlerinde derneğin her zamanda yanında olacağız. Bu örnek Organik Köy modelinin ilimizde yaygınlaşmasını istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Şahin, kurulmuş olan stantları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa Vali Yardımcısı Recep Yüksel, AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Nihat Soğuk, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Festival 13 Mayıs’ta sona erecek.