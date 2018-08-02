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02 Ağustos 2018 16:03

Samsun’a “Yaşam Parkuru”

Samsun’da, İlkadım Belediyesi tarafından Derebahçe Mahallesi Mert Irmağı kenarına inşa edilecek “Yaşam Parkuru” inşaatı başladı.

Samsun’a “Yaşam Parkuru”

02 Ağustos 2018 16:03


İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi’nde bulunan Mert Irmağı kenarında yapımına başlanan Yaşam Parkuru inşaat alanını inceleyen İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret esnasında mahalle sakinleri Başkan Tok’a yapımı başlayan proje için teşekkür ederken, Başkan Tok da hem çocuklara hem mahallelilere bu projeyi anlattı.



Her ayrıntı düşünülüyor


Mert Irmağı kenarında 20 dönümlük alan, inşa edilecek Yaşam Parkuru ile muhteşem bir yaşam alanına dönüştürülecek. 2 km bisiklet yolu ve kauçuk kaplama koşu yolunun yanı sıra 200 metrekare oyun ve fetness alanı, 3 farklı noktada ahşaptan özel tasarlanmış büfe, 2 adet engelli aracı şarj istasyonu, 7 dekoratif çeşme, 3 umumi tuvalet ve 26 ayrı oturma alanında 52 adet bank yer alacak. Her ayrıntının düşünüldüğü yaşam parkuru güvenlik sistemleri ile 24 saat izlenirken alan boyunca zabıta ekipleri de vatandaşın hizmetinde olacak.



Tok: “Yeni muhteşem projeyle İlkadım’a prestij katıyoruz”


Yaşam Parkuru alanında incelemelerde bulunurken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Tok, “İlkadımımıza ara vermeden hizmet etmeye devam ediyoruz. Derebahçe Mahallemizde bulunan Mert Irmağı boyunca eşsiz bir projeyi hayata geçireceğiz. Her şeyin en iyisini hak eden değerli Samsunlular için ailecek sosyal ve spor etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri bir alan oluşturuyoruz. En ince detayları bile düşünerek oluşturacağımız yaşam parkuru İlkadım’ın değerine değer katacak prestijli bir proje konumundadır. Proje aşamasından itibaren her aşamasını bizzat kontrol ve takip ederek kısa bir sürede projemizin tamamlanması için işimizin başındayız. Şimdiden bu eşsiz projenin ilçemize, ilimize ve Karadeniz’e hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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