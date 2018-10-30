Samsun'da 1 astsubay FETÖ'den gözaltına alındı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama müzekkeresi çıkartılan Samsun'da görevli bir astsubay gözaltına alındı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Samsun Sahra Sıhhiye Eğitim Merkez Komutanlığında görevli astsubay C.T.(36), Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. C.T.'nin görev yaptığı birliğindeki odasında ve evinde arama yapıldığı öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürülen C.T.'nin Ağrı'ya gönderileceği öğrenildi.