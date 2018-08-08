Diğer
Kategoriler
08 Ağustos 2018 17:10

Samsun’da 1 kilo uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun’da yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında 1 kilo uyuşturucu maddeyle yakalanarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Samsun’da 1 kilo uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı

08 Ağustos 2018 17:10


Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda U.A. isimli şüpheli aracıyla birlikte seyir halindeyken takibe alındı. Ekipler, U.A.’nın aracından inerek Kürtün Deresi kenarında bulunan ormanlık alana doğru ilerlediğini görerek şüpheliye suçüstü yaptı. 1 kilo uyuşturucu madde dolu poşeti çalılıkların arasında gizleyen şüpheli, ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç