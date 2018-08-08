Samsun’da 1 kilo uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Olay, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda U.A. isimli şüpheli aracıyla birlikte seyir halindeyken takibe alındı. Ekipler, U.A.’nın aracından inerek Kürtün Deresi kenarında bulunan ormanlık alana doğru ilerlediğini görerek şüpheliye suçüstü yaptı. 1 kilo uyuşturucu madde dolu poşeti çalılıkların arasında gizleyen şüpheli, ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.