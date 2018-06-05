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05 Haziran 2018 17:45

Samsun’da 1 kişi uyuşturucu hap ve silahla yakalandı

Samsun’da uyuşturucu hap ve silahla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da 1 kişi uyuşturucu hap ve silahla yakalandı

05 Haziran 2018 17:45


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda Erkan V.’nin (29) evinde yaptıkları aramada 1 adet 7,65 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 8 adet 7,65 çaplı tabanca mermi, 17 adet 9 milimetre çaplı tabanca mermisi ile 476 adet uyuşturucu özelliği bulunan Lyrıca hap ele geçirdi.


Olayla ilgili Erkan V. gözaltına alınarak "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Erkan V. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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