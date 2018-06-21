Samsun’da 1 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisi bulunan Osman E. ve Yaşar Ç.’nin kullandıkları ikameti takibe aldı. Osman E.’den 1 paket uyuşturucu alıp evden yarıldığı tespit edilen bir kullanıcıdan 0,30 gram bonzai ele geçirildi. Olayın devamında Yaşar Ç.’ye ait olup şahısların birlikte kullandıkları ikamette yapılan aramada, 0,80, 0,42 ve 0,40 gram ağırlıklarında 3 paket bonzai ele geçirildi. Yayar Ç. ve Osman E. yakalanarak gözaltına alındı.

Osman E.’nin üzerinde bulunan 3 bin 950 lira ile Yaşar Ç.’nin üzerinde bulunan 410 liraya uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilerek el konuldu. Narkotik bürosundaki işlemleri tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Osman E., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Yaşar Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.