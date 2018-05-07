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07 Mayıs 2018 11:04

Samsun’da 1 kişiyi silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun’da bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun’da 1 kişiyi silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi

07 Mayıs 2018 11:04


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Osmaniye Caddesi Şehir Kulübü karşısında saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Yalçın D. (37) sağ dizinden yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın D. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri Yalçın D.’yi tabancayla vurduğu ileri sürülen Halil Ö.’yü (43) yakalayarak gözaltına aldı.


Polisteki sorgusu tamamlanan Halil Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




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