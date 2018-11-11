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Samsun'da 1 saatte 12 araca radar cezası

Samsun’da yapılan uygulamada 1 saat içerisinde aynı yol üzerinde seyreden 12 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan ceza yazıldı.

Samsun'da yapılan uygulamada 1 saat içerisinde aynı yol üzerinde seyreden 12 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan ceza yazıldı.


Trafikte hız sınırı aşan sürücülere yönelik para cezası artmasına rağmen bazı sürücüler yine kural ihlaline devam ediyor. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Belediyeevleri istikametinden otogar istikametine yönelik çevre yolu üzerinde 2 saat boyunca trafik uygulaması yaptı. Yol boyunca hız sınırını belirten ve radar uygulaması olduğunu gösteren trafik uyarı levhalarına rağmen 1 saat içinde hız sınırını aşan 12 sürücü durdurularak, 235 lira ile bin 2 lira arasında para cezası uygulandı.

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