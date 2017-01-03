Samsun’da 10 bin 350 şişe kaçak içki geçirildi

Samsun’da bir evde gümrük kaçağı 10 bin 350 şişe içki ele geçirildi.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada evin mutfağında ve odalarda koliler içinde 10 bin 350 şişe gümrük kaçağı Rus votkası bulundu. Olayla ilgili S.E.(48), T.A.(39) ve F.A.(36) yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.