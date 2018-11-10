Samsun'da 10 Kasım

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ölümünün 80. yıl dönümü nedeniyle Samsun'da anma töreni düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 80. yıl dönümü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Samsun'da da anma töreni yapıldı. İlkadım ilçesi Anıt Park'ta Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma programı Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı ve herkes saygı duruşunda bulundu. Parklarda oturanlar ayağa kalktı, yolda yürüyenler durdu, trafik durdu ve Atatürk için 2 dakika saygı duruşunda bulunuldu.

“Hepimizin görevi ülkemizi dünyanın gelişmiş ülkeleri düzeyine çıkarmak”

Daha sonra Anıt Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Kaymak, “Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a gelişinizin 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bu dönemde hepimize düşen görev, ülkemizi dünyanın gelişmiş ülkelerin düzeyine çıkarmaktır. Bizler bugün barış içerisinde bu güzel ülkede yaşayabiliyorsak, kadını ve erkeği ile omuz omuza dayanışma içerisinde çağdaş dünyada varlığımızı sürdürebiliyorsak, bilimde, sanatta, sporda dünya çapında başarılar elde edebiliyorsak tüm bu güzel duyguları size ve sizinle birlikte canları pahasına bu ülkeyi kuran kahramanlara borçluyuz. Bu vesileyle şahsınız ve silah arkadaşlarınızla birlikte vatan topraklarını kanlarıyla yoğuran tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyoruz” dedi.

Anma programının ardından Atatürk Kültür Merkezi Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde 'Atatürk Fotoğrafları Sergisi' protokol tarafından gezildi.