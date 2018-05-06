Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 17:41

Samsun’da 11 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Samsun’da 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Samsun’da 11 araç birbirine girdi: 2 yaralı

06 Mayıs 2018 17:41


Kaza, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı Piazza Alışveriş Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinden Ordu istikametine doğru seyir halinde olan bir araç, yağış nedeniyle duramayarak önünde bulunan bir otomobile çarptı. Yağmurun yeni yağması ve yerlerin kaygan olması nedeniyle, aynı istikamete seyir halinde olan toplam 9 araç daha duramayarak art arda zincirleme kaza yaptı. Kazanın ardından araçların içinde bulunan kadın ve çocuklar korku ve paniğe kapılarak, bazıları gözyaşlarını tutamadı. Olay yerine çok sayıda polis ve çekici sevk edildi.


Kazada 2 kişinin hafif olarak yaralandığı belirtildi. Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç