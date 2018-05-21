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21 Mayıs 2018 14:41

Samsun’da 12 yaşındaki çocuğun intiharında Mavi Balina şüphesi

Samsun’da 12 yaşındaki bir çocuğun kendini asarak intihar etmesine, ’Mavi Balina’ oyununun sebep olduğu tahmin ediliyor.

Samsun’da 12 yaşındaki çocuğun intiharında Mavi Balina şüphesi

21 Mayıs 2018 14:41


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki M.A.O., evlerinin banyosunda kendisini asmış olarak bulundu. Özel bir hastaneye kaldırılan M.A.O. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.A.O.’nun ölümüne, son yıllarda intihara sürükleyen ’Mavi Balina’ oyununun yol açtığı iddia edildi.


Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. M.A.O.’nun bilgisayarına ve cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. M.A.O. için evinin önünde helallik alındı ve dua edildi. Gözyaşlarının sel olduğu küçük çocuğun cenazesi, toprağa verilmek üzere Samsun’un Çarşamba ilçesine götürüldü.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.




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