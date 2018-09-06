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06 Eylül 2018 12:12

Samsun’da 128 şişe sahte bandrollü viski ele geçirildi

Samsun’da şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada 128 şişe sahte bandrollü viski ele geçirildi.

Samsun’da 128 şişe sahte bandrollü viski ele geçirildi

06 Eylül 2018 12:12


Olay, İlkadım ilçesinin Ankara yolu Toybelen mevkinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada sahte bandrollü 128 şişe viski buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan Ümit Y. ve Mesut Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ümit Y. savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, Mesut Y.’nin sorgusu ise devam ediyor.




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