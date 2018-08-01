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01 Ağustos 2018 10:19

Samsun’da 14 ilçenin tüketici şikayeti alma yetkisi kaldırıldı

Samsun’da 19 Mayıs, Alaçam, Bafra, Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü ve Yakakent, Asarcık, Ayvacık, Çarşamba, Salıpazarı, Tekkeköy ve Terme Tüketici Hakem Heyetlerinin müracaat alma yetkisi 1 Ağustos 2018 itibariyle sonlandırıldı.

Samsun’da 14 ilçenin tüketici şikayeti alma yetkisi kaldırıldı

01 Ağustos 2018 10:19


14 ilçe Tüketici Hakem Heyetinin müracaat alma yetkisinin sonlandırıldığını belirten Samsun Ticaret İl Müdürü Cemil Kocaoğlu, müracaat alma yetkisi sonlandırılan Tüketici Hakem Heyetlerinin Atakum ve Canik Tüketici Hakem Heyetlerine devredildiğini söyledi. Konu hakkında bilgi veren İl Müdürü Kocaoğlu, "Bakanlığımız, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce Tüketici Hakem Heyetlerinin çalışmaları konusunda bakanlık makamının 9 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/96 sayılı onayı ile yapılan düzenlemede; İl Tüketici Hakem Heyeti ile birlikte Atakum, İlkadım ve Canik ilçe Tüketici Hakem Heyetleri dışında kalan ilçe Tüketici Hakem Heyetlerinin müracaat alma yetkisi 1 Ağustos 2018 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır. 19 Mayıs, Alaçam, Bafra, Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü ve Yakakent İlçe Tüketici Hakem Heyetleri Atakum Tüketici Hakem Heyeti’ne; Asarcık, Ayvacık, Çarşamba, Salıpazarı, Tekkeköy ve Terme İlçe Tüketici Hakem Heyetleri Canik Tüketici Hakem Heyeti yetki alanına verilmiştir. İlkadım İlçe Tüketici Hakem Heyetinin ilçe sınırları dahilinde yetkileri devam etmektedir. Yetkileri kaldırılan İlçe Tüketici Hakem Heyetleri 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle kendileri sonlandırmak üzere müracaat alamayacak olup, 1 Ağustos 2018 tarihinden önce aldıkları müracaatları 31 Ocak 2018 tarihine kadar sonuçlandıracaklardır. Yetkileri kaldırılan ilçelerde kaymakam tarafından, devlet memurları arasından bir asil, bir yedek ’Tüketici Hakem Heyeti İrtibat Personeli’ görevlendirilecek olup, bu personellerce yetki alanındaki ilçe kaymakamlıklarına yapılan tüketici uyuşmazlığına ilişkin müracaatlar alınarak geciktirmeksizin TÜBİS’e kaydedilecektir. Uyuşmazlıkla ilgili tüm belgeler kayıt esnasında taranarak TÜBİS’e aktarılacak ve yetkilendirilen İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine iletilecektir" dedi.




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