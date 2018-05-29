Samsun’da 14 yaşındaki kız kazada hayatını kaybetti

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı 181. Sokak Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 55 AJL 87 plakalı otomobil, A.G. idaresindeki 55 DL 291 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 55 DL 291 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen refüjde bulunan 14 yaşındaki Buse Aydın ile 5 yaşlarındaki kardeşi Aybars Kaan Aydın’a çarptı. Kazada, Buse Aydın, Aybars Kaan Aydın ile 55 DL 291 plakalı otomobilde bulunan Zülal Güner yaralandılar. Yaralılar özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ağır yaralanan ortaokul 8. sınıf öğrencisi Buse Aydın yapılan müdahalelere rağmen kazadan yaklaşık 2 saat sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.