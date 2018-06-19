Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 12:25

Samsun’da 15 aracın aynası kırıldı

Samsun’da sarhoş olduğu iddia edilen bir şahıs, gece saatlerinde 15 aracın aynasını kırarak kayıplara karıştı.

Samsun’da 15 aracın aynası kırıldı

19 Haziran 2018 12:25


Olay, İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sarhoş olduğu iddia edilen ismi belirsiz bir şahıs, gece saatlerinde Antalya Sokak üzerinde dolaşırken, park halinde bulunan tüm araçlara zarar verdi. Araçların aynalarını teker teker kıran kimliği belirsiz kişi, daha sonra kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıkan mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında şok oldu. Araçlarına zarar verildiğini gören araç sürücüleri, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, araç üzerinde parmak izi çalışması başlatarak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.


Polis, eşkali tespit edilen şahsı bulmak için çalışma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç