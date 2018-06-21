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21 Haziran 2018 16:42

Samsun’da 16 yaşındaki çocuk bıçakla yaralamadan tutuklandı

Samsun’da 16 yaşındaki bir çocuk bıçakla bir kişiyi ağır yaraladığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’da 16 yaşındaki çocuk bıçakla yaralamadan tutuklandı

21 Haziran 2018 16:42


Olay, Samsun’un Canik ilçesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki F.T. ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.T. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 16 yaşındaki E.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.S., "F.T., bana bıçakla saldırdı. Ben de kendimi korumak için bıçağı rastgele salladım" dedi.


F.T. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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