Samsun’da 19 bin öğrenciye sportif yetenek taraması

İlkadım Mete Adanır Spor Salonunda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz’ın da katıldığı Sportif Yetenek Taraması yapılıyor. İstasyonları tek tek gezip antrenörlerden bilgi alan Karayılmaz, bazı öğrencileri kendisi tarama yaptı.

Türkiye genelinde bir yetenek taraması koordine edilerek projenin başladığını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte geleceğinin yetenekleri, olimpiyatlara katılacak sporcularımızın ileride seçilmesini, kolaylaştırmak bu güzel projeyi uyguluyoruz. Bu proje daha önce Samsun’da küçük ölçekli yapılan bir projedir. Geçmişte ilimizde uygulanan projede milli takım sporcusu olma yeteneği kazanan sporcularımız oldu ve şu anda Avrupa ve dünya dereceleri aldılar. Samsun’dan yola çıkılarak tüm ülkeye yaymak adına iki bakanlık arasında bir protokol imzalandı. Bu protokol çerçevesinde ilkokul 3. sınıfta okuyan, Samsun özelinde 19 bin çocuğumuzun atletik testleri yapılmaktadır. Bu testler anında elektronik sistemde Ankara’da merkeze ulaştırılıp orada yapılacak bir sıralama ile beraber çocuklarımızın yetenek seçimi ve daha sonrasında bu branşlara özel çalışmalarını gerektirecek ciddi çalışmalarına devam ediyoruz. Burada bütün Türkiye’de 3. sınıfları baz alırsak bir sonraki aşamada bunların yüzde 5’ini performans sporcusu yapmak için çalışmalarımız devam edecek” dedi.